Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г., се уведомяват всички членове на Секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Сандански, че на 07.04.2026 г. (вторник) от 18:00 часа в Големия салон на Дома на културата в град Сандански ще се проведе обучение на членовете на СИК от представители на РИК – Благоевград.Присъствието на всички членове на СИК е препоръчително, като с приоритет следва да бъдат тези, които заемат ръководна длъжност в избирателните комисии – председател, заместник-председател и секретар.