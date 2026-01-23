Консултации за определяне състава на секционна избирателна комисия за частичния избор на кмет на село Бараково ще се проведат в Кочериново, предаде. Началото е от 10.00 часа в сградата на читалище "Пробуда-1919“.Със заповед на кмета на Община Кочериново е определена тричленна комисия, която ще ръководи консултациите. Покани са изпратени до парламентарно представените партии и коалиции, като участие могат да вземат и непарламентарно представени политически сили.Частичният избор за кмет на кметство Бараково е насрочен за 22 февруари с указ на президента на Република България, публикуван в "Държавен вестник“.Частичният вот се налага след кончината на досегашния кмет Стойчо Стойчев.