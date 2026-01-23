ЗАРЕЖДАНЕ...
Започват консултации за състава на СИК за частичния избор на кмет в Бараково
© ФОКУС
Със заповед на кмета на Община Кочериново е определена тричленна комисия, която ще ръководи консултациите. Покани са изпратени до парламентарно представените партии и коалиции, като участие могат да вземат и непарламентарно представени политически сили.
Частичният избор за кмет на кметство Бараково е насрочен за 22 февруари с указ на президента на Република България, публикуван в "Държавен вестник“.
Частичният вот се налага след кончината на досегашния кмет Стойчо Стойчев.
Още по темата
/
Превеждат на община Сандански близо 300 000 лева от държавния бюджет, за да се разплати за разход от февруари
02.07
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отчетено е повишение на цените за платено паркиране в Банско и Пе...
18:57 / 22.01.2026
Хибриден автомобил се запали на пътя Кюстендил – София
18:58 / 22.01.2026
Прокуратурата в Кюстендил разследва голямата телефонна измама
17:31 / 22.01.2026
"Без обувки" събира футболни фенове в Кюстендил
16:58 / 22.01.2026
Районна прокуратура – Кюстендил обяви конкурс за ученици срещу аг...
16:58 / 22.01.2026
Всички пътища и улици на територията на община Гоце Делчев са про...
12:52 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.