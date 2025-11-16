ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от АМ "Струма"
Иванка Георгиева има малка сергия с плодове и зеленчуци край пътя в Кресна. Приема с радост новината за изграждане на обходния път.
"Приветстваме тази идея, защото тук не може да се пресича. Изобщо не можеш да минеш отсреща, а лятото е кола до кола", каза тя пред БНТ.
Разказва, че заради километричните задръствания хората в града не могат да живеят спокойно, а бизнесът също не печели особено, защото пътуващите са изнервени и по-рядко спират да пазаруват.
"Когато е по-слаб трафикът, повече спират. Когато е по-силен трафик не спират, защото не могат да се включат в движението", добавя Иванка Георгиева.
Новият обходен път ще изведе транзитния трафик от Кресна и това ще облекчи движението в града, но чак след две години, когато се очаква да приключи строителството на пет и половина километровия участък.
"Пак е нещо. От 40 години живеем тук, все се говори, че ще изместят движението, а то се увеличава. Защо не докарат китайците да кажат за колко часа да го направят и това е. А те ще го правят 2 години. Напълно излишно е. За две години трябваше да направят поне едната страна", казват хората.
Но магистрала "Струма" все още е с не съвсем ясен хоризонт за завършване.
Според приетата от Министерски съвет пътна карта за завършване на магистралата през Кресненското дефиле крайният срок за построяването ѝ е 2031 година, като двете платна трябва да са изнесени извън пролома.
Техническите проекти за лявото платно на магистралата – от Кулата към София, се очаква да бъдат завършени до края на годината. В процес на съгласуване са плановете за парцелите, които ще бъдат отчуждени.
Строителството на лявото платно на магистралата посока от Кулата към София ще започне след като терените бъдат обезпечени и се издаде разрешение за строеж.
Прогнозният срок за тези действия е краят на следващата 2026 година. След това строителството на платната в посока София ще продължи още около 3 години и половина според срока в сключените договори. За трасето от София към Кулата тепърва ще се изготвя идеен проект.
