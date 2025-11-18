ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва спешен ремонт на водохващане край Кочериново
© Фокус
Ремонтът ще бъде извършен от фирма, която е спечелила обществената поръчка. Стойността на договора е 763 800 лв. с ДДС, осигурени от Междуведомствената комисия.
"Робовица“ е ключово съоръжение, което захранва селата Мурсалево, Смочево и Слатино. Години наред жителите на тези населени места изпитват сериозни затруднения с водоснабдяването, особено през летните месеци, заради остарялата и амортизирана инфраструктура.
Областният управител инж. Методи Чимев заяви, че ремонтът е резултат от общите усилия на областната администрация, народни представители и кметове от трите засегнати общини – Кочериново, Рила и Бобошево.
"Една от причините хората всяко лято да остават без вода е аварийното състояние на съоръжението. Благодаря на всички, които съдействат за решаването на този дългогодишен проблем“, подчерта той.
Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 60 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка.
Още от категорията
/
В благоевградското село Българчево ще се проведе информационна среща по проект за безплатна подмяна на старите печки на дърва с по-екологични алтернативи
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.