Договорът за аварийния ремонт на водохващане "Робовица“ на река Рилица вече е подписан, съобщиха от Областна администрация – Кюстендил. С това се поставя началото на дългоочакваните строително-ремонтни дейности, които трябва да гарантират нормално водоснабдяване за три населени места в региона.

Ремонтът ще бъде извършен от фирма, която е спечелила обществената поръчка. Стойността на договора е 763 800 лв. с ДДС, осигурени от Междуведомствената комисия.

"Робовица“ е ключово съоръжение, което захранва селата Мурсалево, Смочево и Слатино. Години наред жителите на тези населени места изпитват сериозни затруднения с водоснабдяването, особено през летните месеци, заради остарялата и амортизирана инфраструктура.

Областният управител инж. Методи Чимев заяви, че ремонтът е резултат от общите усилия на областната администрация, народни представители и кметове от трите засегнати общини – Кочериново, Рила и Бобошево.

"Една от причините хората всяко лято да остават без вода е аварийното състояние на съоръжението. Благодаря на всички, които съдействат за решаването на този дългогодишен проблем“, подчерта той.

Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 60 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка.