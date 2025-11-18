Договорът за аварийния ремонт на водохващане "Робовица“ на река Рилица вече е подписан, съобщиха от. С това се поставя началото на дългоочакваните строително-ремонтни дейности, които трябва да гарантират нормално водоснабдяване за три населени места в региона.Ремонтът ще бъде извършен от фирма, която е спечелила обществената поръчка. Стойността на договора е 763 800 лв. с ДДС, осигурени от Междуведомствената комисия."Робовица“ е ключово съоръжение, което захранва селата Мурсалево, Смочево и Слатино. Години наред жителите на тези населени места изпитват сериозни затруднения с водоснабдяването, особено през летните месеци, заради остарялата и амортизирана инфраструктура.Областният управител инж. Методи Чимев заяви, че ремонтът е резултат от общите усилия на областната администрация, народни представители и кметове от трите засегнати общини – Кочериново, Рила и Бобошево."Една от причините хората всяко лято да остават без вода е аварийното състояние на съоръжението. Благодаря на всички, които съдействат за решаването на този дългогодишен проблем“, подчерта той.Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 60 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка.