Започва реконструкция на проблемен участък в Петрич
При извършването на подмяната на водопровода ще се прецени дали да бъде ремонтиран и каналът за дъждовни води, който преминава под тази улица.
След приключване на тези дейности улицата ще бъде асфалтирана. Едновременно с това ще бъде положена и нова настилка на ул. "Кукуш“, която вече е с подменен водопровод и ремонтирана канализация.
Нови тротоари ще се изградят по ул. "Брегалница“. По план ще се асфалтира и още един участък от ул. "Връх Китка“.
Полагането на нова настилка по улици в кв. "Шарон“ продължава по утвърдения график.
