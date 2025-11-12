Започва подмяната на водопровод на втори участък от ул. "Отец Паисий“ в град Петрич. Нови тръби ще се положат от ул. "Славянска“ до ул. "Градска“.При извършването на подмяната на водопровода ще се прецени дали да бъде ремонтиран и каналът за дъждовни води, който преминава под тази улица.След приключване на тези дейности улицата ще бъде асфалтирана. Едновременно с това ще бъде положена и нова настилка на ул. "Кукуш“, която вече е с подменен водопровод и ремонтирана канализация.Нови тротоари ще се изградят по ул. "Брегалница“. По план ще се асфалтира и още един участък от ул. "Връх Китка“.Полагането на нова настилка по улици в кв. "Шарон“ продължава по утвърдения график.