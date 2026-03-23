Започва раздаването на индивидуалните пакети с хранителни продукти на територията на община Дупница, предаде. Инициативата се реализира в изпълнение на операция "Подкрепа“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Българският Червен кръст ще извършва поетапното предоставяне на продуктите, закупени от Агенцията за социално подпомагане.Раздаването ще се извършва по предварително изготвени списъци всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в периода от 23 март до 30 април в двора на бившия Учителски институт. Всеки правоимащ ще получава полагащите му продукти срещу представяне на документ за самоличност и подпис. Списъците с подпомаганите лица са изготвени от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане въз основа на обективни критерии и в съответствие с действащата нормативна уредба.Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти и са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите "Социално подпомагане“. Право на подпомагане имат лица и семейства, получили целева помощ за отопление за зимния сезон 2024/2025 г., лица с ниски доходи с право на месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година, хора с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски доходи, семейства с деца с трайни увреждания, както и лица, подпомагани по Закона за закрила на детето. В обхвата попадат още лица и семейства, получили еднократна помощ при инцидентни нужди, както и такива с ниски доходи, на които е отказана помощ за отопление, но са установени материални лишения.Предвидени са два вида пакети – за едночленни и двучленни семейства и за тричленни и по-големи домакинства. От организаторите напомнят получателите да носят собствени чанти за получаване на продуктите.