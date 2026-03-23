ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва раздаването на хранителни пакети в община Дупница
© ФОКУС
Раздаването ще се извършва по предварително изготвени списъци всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в периода от 23 март до 30 април в двора на бившия Учителски институт. Всеки правоимащ ще получава полагащите му продукти срещу представяне на документ за самоличност и подпис. Списъците с подпомаганите лица са изготвени от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане въз основа на обективни критерии и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти и са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите "Социално подпомагане“. Право на подпомагане имат лица и семейства, получили целева помощ за отопление за зимния сезон 2024/2025 г., лица с ниски доходи с право на месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година, хора с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски доходи, семейства с деца с трайни увреждания, както и лица, подпомагани по Закона за закрила на детето. В обхвата попадат още лица и семейства, получили еднократна помощ при инцидентни нужди, както и такива с ниски доходи, на които е отказана помощ за отопление, но са установени материални лишения.
Предвидени са два вида пакети – за едночленни и двучленни семейства и за тричленни и по-големи домакинства. От организаторите напомнят получателите да носят собствени чанти за получаване на продуктите.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.