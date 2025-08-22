© Фокус виж галерията Архив Започва подписка за създаване на мемориален комплекс в Кюстендил, предаде "Фокус“. В града под "Хисарлъка“ стартира подписка за запазване и възстановяване на портала на бившите казарми полковата църква, както и превръщането им в мемориален комплекс.



Подписката ще се събира в предстоящите четири съботни дни - 23 август, 30 август, 6 септември и 13 септември. Между 8.30 часа и 12.00 часа всеки желаещ ще има възможност да подкрепи родолюбивото начинание. Пунктовете за събиране на подписи са площад "Първи май“ и площад "Велбъжд“, при Арката.



"Елате и подкрепете инициативата за съхранение на нашата история и отдаване на почит на хилядите войници, преминали през портала на 13-ти Рилски пехотен полк“, призовават организаторите.



Подписката е инициирана от членовете на читалище "Генерал Владимир Заимов - 2013“ - Кюстендил и е подкрепена от Областната организация на Съюза на запасните офицери и сержантите от запаса и резерва.



Председателят на читалище „Генерал Владимир Заимов“ - Кюстендил Цветомира Маринова.