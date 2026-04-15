Община Кюстендил официално стартира проектите за енергийна ефективност на 13 многофамилни жилищни сгради. Дейностите се реализират по процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване“, финансирана от Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027, предаде Blagoevgrad24.bg.

Мащабната програма за саниране в града се разширява: в момента се работи по 20 сгради със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, а успоредно с тях се подготвят нови 30 обекта. Допълнително още 8 сгради ще бъдат реновирани чрез ресурси от Българската банка за развитие.

"Амбицията ни е да обновим и 71-те блока, за които сме подготвени, и очакваме нова покана, за да могат да кандидатстват още повече етажни собствености“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Всички 13 сгради вече са с избрани изпълнители и възложено проектиране, като инвестиционните проекти са в процес на изготвяне. За 9 от тях проектите вече са предадени и са в етап на съгласуване. Предстои издаване на разрешения за строеж и стартиране на строително-монтажните дейности.

Най-напреднал е проектът за сградата на ул. "Гороцветна“ № 50–52, за която вече има издадено разрешение за строеж. Очаква се в кратък срок да бъде открита строителната площадка.

В рамките на проектите ще бъдат изпълнени основни мерки за енергийна ефективност, включително топлоизолация на покриви и фасади, подмяна на дограма, изграждане на мълниезащита, модернизация на осветлението в общите части и монтаж на фотоволтаични системи за част от сградите.

Подчертано беше, че програмата е насочена към намаляване на енергийното потребление и справяне с енергийната бедност, поради което не се предвиждат дейности като цялостно боядисване на стълбищните клетки и вертикална планировка.

Община Кюстендил ще осигури инвеститорски контрол и строителен надзор за всяка сграда. Председателите на сдруженията на собствениците ще разполагат с директни контакти с отговорните лица, за да се гарантира бърза реакция при възникнали въпроси или сигнали.

Инвестиционните проекти се изготвят на база технически паспорти и енергийни обследвания, възложени и одобрени от самите сдружения на собствениците.

"Вярвам, че тази програма ще доведе до по-ниски разходи за отопление, по-висока стойност на имотите и по-добра жизнена среда“, посочи още кметът.