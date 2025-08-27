ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва най-чаканото лятно събитие в Банско
В последния уикенд на август, от 28 до 30 август, под звездите на Пирин, площад "Никола Вапцаров“ ще се изпълни с музика, театър и международно признати гласове. Програмата предлага три вечери, в които изкуството оживява пред очите на публиката, на фона на магичната атмосфера на Банско.
Програма:
28 август (четвъртък), 20:30 ч. – "Аладин“, мюзикъл за малки и големи – феерия от музика, светлина и вълшебство.
29 август (петък), 20:30 ч. – "Риголето“ от Джузепе Верди – класическият шедьовър, който вълнува поколения.
30 август (събота), 20:30 ч. – Гала вечер със специалното участие на звездния италиански тенор Уго Таркуини – едно незабравимо преживяване за ценителите на оперното изкуство.
Всички спектакли са със свободен вход и се провеждат под открито небе – в сърцето на Банско, на площад "Никола Вапцаров“.
За първи път, през трите дни на фестивала, ще има съпътстващи оперни изпълнения пред Туристически информационен център и на площад "24 май“.
Банско Опера Фест 2025 обещава да бъде кулминацията на лятото – събитие, което съчетава елегантност, традиция и магия, и превръща града в културна столица на Пирин.
