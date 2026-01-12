ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва кампания за кастрация на кучета и котки в Сандански
Кастрациите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари. Ако се грижите или имате информация за бездомни животни, или сте осиновили такива, можете да се свържете с нас и да запишете час за кастрацията им.
Основната цел на кампанията е ограничаване размножаването на бездомни животни чрез медицински метод, съобразен с хуманното отношение към животните.
Бъдете съпричастни и се включете!
Телефон за връзка: 0899938739 – Любка Митова.
*Какво представлява кастрацията?
Кастрацията е хирургична операция, при която се отстраняват репродуктивните органи на вашето куче/коте напълно безболезнено и под пълна упойка.
При женските животни се отстраняват яйчниците и матката, а при мъжките – тестисите.
Знаете ли, че една некастрирана двойка кучета и нейното потомство могат да създадат над 2000 малки само за 4 години?!
*Каква подготовка е нужна за кастрация?
Не трябва да храните вашия любимец 12 часа преди операцията.
*Защо да кастрирам домашния си любимец?
Кастрацията е отговорна мярка в борбата срещу свръхпопулацията от бездомни и нежелани кучета и котки.
Кастрираните животни живеят по-дълго. Те са по-спокойни и по привързани към стопаните си.
Чрез кастрацията се избягват редица здравословни проблеми, които настъпват с възрастта при некастрираните животни.
Собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишна такса за притежание на куче.
*Най-честите страхове и заблуди относно кастрацията
Кучето/ котката ми ще затлъстее! Истината е, че животните затлъстяват вследствие на прехранване и/или недостатъчно разходки.
Добре е за домашния ми любимец да роди веднъж! От медицинска гледна точка, колкото по-рано кастрирате кучето или котката си, толкова по-здрави и спокойни ще бъдат те.
Ако кастрирам кучето си, няма да пази! Кастрацията не влияе на вродените инстинкти на кучето да пази. Тези инстикти са генетично заложени и не се влияят от половите хормони. Не бъркайте агресията през размножителния период с пазенето на територия.
Не искам кучето ми да изгуби своята мъжественост/ женственост! Кучетата не се разпознават сексуално и не страдат от загубата на половата си идентичност като хората.
Моят любимец е специален! Искам да имам бебе от него! Това, че той е невероятен и специален, не означава, че и потомството му ще наследи неговите качества.
Кучето ми е породисто! Породистите животни страдат от същите здравословни проблеми, както и другите.
*Какви проблеми се избягват чрез кастрацията?
Нежелана бременност и всички трудности покрай грижата и намирането на дом за малките.
Тежки възпаления на пикочо-половата система. Често гнойните възпалителни процеси на матката имат фатален край.
Тумори и кисти на яйчниците и матката.
Кастрацията в ранна възраст намалява риска от развитие на тумори в млечните жлези.
Уголемяване и/или тумори на простата. Тумори на тестисите.
Маркирането през размножителния период със силно и неприятно миришеща урина.
Чрез кастрацията избягвате характерното агресивно поведение на мъжките в размножителния период, когато пазят малките си /майчински инстинкт/.
*Кога да кастрирам домашния си любимец?
Дългогодишната практика показва, че колкото по-рано кастрирате своя любимец, толкова по-добре. Препоръчително е това да стане преди първо разгонване. Младите животни понасят много по-леко операцията и се възстановяват по-бързо.
*Бъдете отговорни стопани
Преди да вземете куче, преценете дали сте готови да се грижите за него.
Гледането на куче е свързано с доста разходи и спазване на правила.
След като сте взели куче, заведете го при ветеринарен лекар за преглед, обезпаразитяване, ваксина и поставяне на микрочип. Ветеринарят ще регистрира вашия любимец в единния регистър на БАБХ, а вие трябва да декларирате в общината, в която живеете, че притежавате куче и да плащате годишна такса за него.
Според чл. 175, ал. 5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса по Закона за местните данъци и такси.
