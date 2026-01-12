Сподели close
Община Сандански и Сдружение "Ветеринари в действие“ започват кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в града и региона, която ще продължи до 25 януари.

Кастрациите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари. Ако се грижите или имате информация за бездомни животни, или сте осиновили такива, можете да се свържете с нас и да запишете час за кастрацията им.

Основната цел на кампанията е ограничаване размножаването на бездомни животни чрез медицински метод, съобразен с хуманното отношение към животните.

Бъдете съпричастни и се включете!

Телефон за връзка: 0899938739 – Любка Митова.

*Какво представлява кастрацията?

Кастрацията е хирургична операция, при която се отстраняват репродуктивните органи на вашето куче/коте напълно безболезнено и под пълна упойка.

При женските животни се отстраняват яйчниците и матката, а при мъжките – тестисите.

Знаете ли, че една некастрирана двойка кучета и нейното потомство могат да създадат над 2000 малки само за 4 години?!

*Каква подготовка е нужна за кастрация?

Не трябва да храните вашия любимец 12 часа преди операцията.

*Защо да кастрирам домашния си любимец?

Кастрацията е отговорна мярка в борбата срещу свръхпопулацията от бездомни и нежелани кучета и котки.

Кастрираните животни живеят по-дълго. Те са по-спокойни и по привързани към стопаните си.

Чрез кастрацията се избягват редица здравословни проблеми, които настъпват с възрастта при некастрираните животни.

Собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишна такса за притежание на куче.

*Най-честите страхове и заблуди относно кастрацията

Кучето/ котката ми ще затлъстее! Истината е, че животните затлъстяват вследствие на прехранване и/или недостатъчно разходки.

Добре е за домашния ми любимец да роди веднъж! От медицинска гледна точка, колкото по-рано кастрирате кучето или котката си, толкова по-здрави и спокойни ще бъдат те.

Ако кастрирам кучето си, няма да пази! Кастрацията не влияе на вродените инстинкти на кучето да пази. Тези инстикти са генетично заложени и не се влияят от половите хормони. Не бъркайте агресията през размножителния период с пазенето на територия.

Не искам кучето ми да изгуби своята мъжественост/ женственост! Кучетата не се разпознават сексуално и не страдат от загубата на половата си идентичност като хората.

Моят любимец е специален! Искам да имам бебе от него! Това, че той е невероятен и специален, не означава, че и потомството му ще наследи неговите качества.

Кучето ми е породисто! Породистите животни страдат от същите здравословни проблеми, както и другите.

*Какви проблеми се избягват чрез кастрацията?

Нежелана бременност и всички трудности покрай грижата и намирането на дом за малките.

Тежки възпаления на пикочо-половата система. Често гнойните възпалителни процеси на матката имат фатален край.

Тумори и кисти на яйчниците и матката.

Кастрацията в ранна възраст намалява риска от развитие на тумори в млечните жлези.

Уголемяване и/или тумори на простата. Тумори на тестисите.

Маркирането през размножителния период със силно и неприятно миришеща урина.

Чрез кастрацията избягвате характерното агресивно поведение на мъжките в размножителния период, когато пазят малките си /майчински инстинкт/.

*Кога да кастрирам домашния си любимец?

Дългогодишната практика показва, че колкото по-рано кастрирате своя любимец, толкова по-добре. Препоръчително е това да стане преди първо разгонване. Младите животни понасят много по-леко операцията и се възстановяват по-бързо.

*Бъдете отговорни стопани

Преди да вземете куче, преценете дали сте готови да се грижите за него.

Гледането на куче е свързано с доста разходи и спазване на правила.

След като сте взели куче, заведете го при ветеринарен лекар за преглед, обезпаразитяване, ваксина и поставяне на микрочип. Ветеринарят ще регистрира вашия любимец в единния регистър на БАБХ, а вие трябва да декларирате в общината, в която живеете, че притежавате куче и да плащате годишна такса за него.

Според чл. 175, ал. 5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса по Закона за местните данъци и такси.