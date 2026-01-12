Община Сандански и Сдружение "Ветеринари в действие“ започват кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в града и региона, която ще продължи до 25 януари.Кастрациите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари. Ако се грижите или имате информация за бездомни животни, или сте осиновили такива, можете да се свържете с нас и да запишете час за кастрацията им.Основната цел на кампанията е ограничаване размножаването на бездомни животни чрез медицински метод, съобразен с хуманното отношение към животните.Бъдете съпричастни и се включете!Телефон за връзка: 0899938739 – Любка Митова.*Какво представлява кастрацията?Кастрацията е хирургична операция, при която се отстраняват репродуктивните органи на вашето куче/коте напълно безболезнено и под пълна упойка.При женските животни се отстраняват яйчниците и матката, а при мъжките – тестисите.Знаете ли, че една некастрирана двойка кучета и нейното потомство могат да създадат над 2000 малки само за 4 години?!*Каква подготовка е нужна за кастрация?Не трябва да храните вашия любимец 12 часа преди операцията.*Защо да кастрирам домашния си любимец?Кастрацията е отговорна мярка в борбата срещу свръхпопулацията от бездомни и нежелани кучета и котки.Кастрираните животни живеят по-дълго. Те са по-спокойни и по привързани към стопаните си.Чрез кастрацията се избягват редица здравословни проблеми, които настъпват с възрастта при некастрираните животни.Собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишна такса за притежание на куче.*Най-честите страхове и заблуди относно кастрациятаКучето/ котката ми ще затлъстее! Истината е, че животните затлъстяват вследствие на прехранване и/или недостатъчно разходки.Добре е за домашния ми любимец да роди веднъж! От медицинска гледна точка, колкото по-рано кастрирате кучето или котката си, толкова по-здрави и спокойни ще бъдат те.Ако кастрирам кучето си, няма да пази! Кастрацията не влияе на вродените инстинкти на кучето да пази. Тези инстикти са генетично заложени и не се влияят от половите хормони. Не бъркайте агресията през размножителния период с пазенето на територия.Не искам кучето ми да изгуби своята мъжественост/ женственост! Кучетата не се разпознават сексуално и не страдат от загубата на половата си идентичност като хората.Моят любимец е специален! Искам да имам бебе от него! Това, че той е невероятен и специален, не означава, че и потомството му ще наследи неговите качества.Кучето ми е породисто! Породистите животни страдат от същите здравословни проблеми, както и другите.*Какви проблеми се избягват чрез кастрацията?Нежелана бременност и всички трудности покрай грижата и намирането на дом за малките.Тежки възпаления на пикочо-половата система. Често гнойните възпалителни процеси на матката имат фатален край.Тумори и кисти на яйчниците и матката.Кастрацията в ранна възраст намалява риска от развитие на тумори в млечните жлези.Уголемяване и/или тумори на простата. Тумори на тестисите.Маркирането през размножителния период със силно и неприятно миришеща урина.Чрез кастрацията избягвате характерното агресивно поведение на мъжките в размножителния период, когато пазят малките си /майчински инстинкт/.*Кога да кастрирам домашния си любимец?Дългогодишната практика показва, че колкото по-рано кастрирате своя любимец, толкова по-добре. Препоръчително е това да стане преди първо разгонване. Младите животни понасят много по-леко операцията и се възстановяват по-бързо.*Бъдете отговорни стопаниПреди да вземете куче, преценете дали сте готови да се грижите за него.Гледането на куче е свързано с доста разходи и спазване на правила.След като сте взели куче, заведете го при ветеринарен лекар за преглед, обезпаразитяване, ваксина и поставяне на микрочип. Ветеринарят ще регистрира вашия любимец в единния регистър на БАБХ, а вие трябва да декларирате в общината, в която живеете, че притежавате куче и да плащате годишна такса за него.Според чл. 175, ал. 5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса по Закона за местните данъци и такси.