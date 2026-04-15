Започва поетапно възстановяване на нарушени улични настилки след извършени аварийни ремонти от "Кюстендилска вода“. От Общината съобщиха за ФОКУС, че ремонтите ще се извършват по райони, като първо ще се започне от квартал "Капията“.

Следва ремонта на улиците: "Хаджи Димитър“, "Антим I“, "8 март“, "Опълченска“, "Александър Димитров“ (Циркова площадка), "Цар Освободител“, "6-ти септември“, "Бузлуджа“, "Гоце Делчев“, "Иларион Ловчански“, "Мусала“, "Гороцветна“, "Илинден“, "Камчия“, "Георги Тертер“, "Жан Жорес“, "Овощарска“, "Цветни градини“, "Цар Петър“, "Скобелев“, "Дрин“, "Траянова“ и "Добри Чинтулов“.

Планирано е дейностите в района да продължат до петък включително.

От Община Кюстендил призовават гражданите да не паркират автомобилите си по посочените улици, за да не се възпрепятства работата на екипите и ремонтите да бъдат завършени в срок.

Целта на поетапните дейности е по-бързо възстановяване на уличната инфраструктура след аварии по водопроводната мрежа, както и подобряване на безопасността и комфорта на придвижване.