Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Започва фестивалният месец в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 07:21Коментари (0)25
© Фокус
Архив
Септември се очертава като един от фестивалните месеци в Кюстендил, предаде "Фокус“. Началото беше поставено с двудневния Международен фестивал за шлагерна песен "Пей сърце“, организиран от читалище "Братство“. На 8 септември стартира друг фестивал, утвърдил се като поле за изява на утвърдени имена в музикалното и певческо изкуство – "Сцени на Струма“.

Петото издание на фестивала, в рамките на седем дни, ще предостави възможност на жителите и гостите на Кюстендил за срещи с различни изпълнители. Ще бъдат представени различни национални култури, творчески ателиета и сцена за всички. Организатори са читалище "Братство“ и Музикална къща "Престо“.

За първи път в града под "Хисарлъка“ ще се случи фестивал, насочен към театралното изкуство. Между 18 и 21 септември ще се проведе първото издание на Международния театрален фестивал "Acting Europe театър без граници“. Организатори са Община Кюстендил, Общински драматичен театър, със съдействието на Съюза на артистите в България.

От 19 до 21 септември кюстендилското село Шишковци ще бъде домакин на традиционния Международен фестивал "Балканска черга“ – фестивал на балканската черга, домашната кухня, майсторската скара, фолклора и занаятите. Събитието е посветено на популяризирането на местния бит, култура и традиции. Фестивалът събира на едно място фолклорни състави, занаятчии, художници и артисти от различни балкански държави, които ще представят своето изкуство и ще пренесат посетителите в автентичната атмосфера на миналото. Организатор е Сдружение "Роден край“ и кметството в село Шишковци.

На 20 септември в село Горна Гращица ще стартира фолклорният фестивал на изворната вода – "Сините извори“. Организатор е читалище "Светило 1919“.

На 26 септември площад "Велбъжд“ в Кюстендил ще бъде завладян от детската песен. Читалище "Добрина“ организира двадесет и второто издание на Международния детски музикален фестивал "Златни ябълки“. Фестивалът е посветен на талантливи деца от България и Европа и има за цел да насърчи добрата българска музика и културен обмен. 

Между 26 и 28 септември ще се проведе традиционният Празник на плодородието. Организатори са Община Кюстендил и Институт по земеделие. Програмата включва художественото изложение "Плодородието в кюстендилския край“, богата музикална програма с участието на Роби, Тино, Криско, Иван Шопов, Теодосий Спасов и други, улица на занаятите, базар на занаятчии и производители, тематични игри и забавления, артистични зони и художествени ателиета.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
10:43 / 30.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Природни стихии
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: