Една от най-ценните и емблематични сгради в град Мелник – Конака ще придобие нов облик и ще се превърне в Музей за историята на град Мелник и региона.Сградата е с национално значение и е тясно свързана с важни събития от българската история, но е неизползваема и силно увредена от години. Това налага нейното конструктивно укрепване и цялостна реставрация.Проектът предвижда цялостно конструктивно възстановяване, укрепване и реновиране на сградата.Консервационно - реставрационните дейности и вътрешното разпределение на помещенията ще бъдат изцяло съобразени с експозиционните цели на музея. Предвижда се оформянето на отворени, просторни пространства, разпределени на два етажа - експозиционни зали и среда, осигуряващи функционалност и удобство за служители и посетителите.Ще бъдат изцяло подменени и амортизираните инсталации чрез внедряване на съвременни системи за отопление, климатизация, вентилация и сигурност. Предвидено е и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.Ще бъде обновено и пространството около сградата, включително площадът, стълбищата и зелените площи.Проектът за нов музей в Мелник се финансира със средства от Програма за развитие на регионите 2021-2027 чрез прилагане на подхода "Интегрирани териториални инвестиции“, както и целеви средства от държавния бюджет.С реализацията на проекта Конакът ще се социализира в съвременен музей и притегателен културен център, който да обогатява духовния живот на Мелник и региона. Това ще допринесе за съхраняването и популяризирането на богатото историческо наследство на региона.