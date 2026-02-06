ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва цялостна реконструкция и реставрация на Конака в Мелник
Сградата е с национално значение и е тясно свързана с важни събития от българската история, но е неизползваема и силно увредена от години. Това налага нейното конструктивно укрепване и цялостна реставрация.
Проектът предвижда цялостно конструктивно възстановяване, укрепване и реновиране на сградата.
Консервационно - реставрационните дейности и вътрешното разпределение на помещенията ще бъдат изцяло съобразени с експозиционните цели на музея. Предвижда се оформянето на отворени, просторни пространства, разпределени на два етажа - експозиционни зали и среда, осигуряващи функционалност и удобство за служители и посетителите.
Ще бъдат изцяло подменени и амортизираните инсталации чрез внедряване на съвременни системи за отопление, климатизация, вентилация и сигурност. Предвидено е и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Ще бъде обновено и пространството около сградата, включително площадът, стълбищата и зелените площи.
Проектът за нов музей в Мелник се финансира със средства от Програма за развитие на регионите 2021-2027 чрез прилагане на подхода "Интегрирани териториални инвестиции“, както и целеви средства от държавния бюджет.
С реализацията на проекта Конакът ще се социализира в съвременен музей и притегателен културен център, който да обогатява духовния живот на Мелник и региона. Това ще допринесе за съхраняването и популяризирането на богатото историческо наследство на региона.
