В Кюстендил стартира празничната програма, посветена на Рождество Христово и настъпването на 2026 година, предаде. Многобройните събития тази година са обединени под името "Приказната Коледа на Кюстендил“, а началото ще бъде поставено тази вечер от 17.30 часа на площад "Велбъжд“.Тържественото запалване на празничните светлини ще бъде съпроводено от изпълненията на Професионалния духов оркестър на Община Кюстендил. Пъстрата фолклорна шевица на площад "Велбъжд“ отново ще оживее със светлините и танците на местните състави, които ще внесат настроение и топлина в студената декемврийска вечер.С откриването на Коледния базар градът ще се изпълни с аромата на какао, греяно вино и празнични изкушения. Базарът ще работи до 31 декември – всеки ден от 11.00 до 22.00 часа.Площад "Велбъжд“ ще се превърне в най-светлото и празнично място в Кюстендил. От 6 до 31 декември предстоят магични събития, вълнуващи концерти, творчески работилници и благотворителни инициативи, които ще изпълнят града с уют, надежда и коледен дух.