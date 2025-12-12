Започна планираният ремонт на закрития плувен басейн в кв. "Еленово“ в Благоевград. Към момента се обновява покрива на спортното съоръжение, след което ще продължи изпълнението на всички дейности по въвеждане на енергийна ефективност на сградата.Предстои да бъде поставена топлоизолация на външните стени и на покрива, да бъде подменена дограмата, както и да се модернизират отоплителните системи и системата за битово горещо водоснабдяване. Включени са подобрения по тръбната мрежа, изграждане на система за сградна автоматизация и управление и монтаж на фотоволтаична централа за собствено потребление.Ремонтът ще доведе и до значително подобрение на условията за трениращите. По-доброто отопление, модернизираната вентилация и стабилният микроклимат в залата ще осигурят комфорт за професионалните спортисти и за любителите. Поддържането на постоянна температура на водата и въздуха ще улесни подготовката на състезатели и ще направи басейна по-подходящ за детски групи, училищни занимания и спортни клубове.Мерките за енергийна ефективност ще доведат до по-висок клас на енергопотребление и значително намаляване на вредните емисии. Така обновеното съоръжение ще допринесе както за по-чиста околна среда, така и за по-ниски разходи за експлоатация.Обновяването се изпълнява по проект "Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Закрит плувен басейн в ж.к. "Еленово-1“, гр. Благоевград“. Финансирането е осигурено по Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Next Generation EU в рамките на процедура за енергийно обновяване на публична инфраструктура в секторите администрация, култура и спорт.Общият бюджет на проекта е 2 987 749,40 лв., от които 2 458 963,40 лв. са европейско финансиране, а 528 786,00 лв. са съфинансиране от Община Благоевград.Припомняме, че за времето на ремонтните дейности Община Благоевград осигури транспорт и възможност за провеждане на тренировките на плувните клубове в басейна на град Симитли, за да не бъде прекъснат тренировъчният процес.