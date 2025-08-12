ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
Дърветата, издигащи се в градинката пред "Чифте баня“ и в района на Обредния дом, са на възраст 115 – 120 години и е необходимо полагането на съответните грижи за тяхното добро фитосанитарно състояние.
За тяхното поддържане, опазване и съхраняването им като изключително природно богатство, Община Кюстендил, в качеството си на собственик на имотите, в които се намират дърветата, е предприела необходимите действия за обявяването им като вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие.
