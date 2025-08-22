Новини
Започна мащабна реконструкция на водопроводната мрежа в село Мощанец
11:42
©
Стартира дългоочакваната реконструкция на цялата водопроводна мрежа в село Мощанец.

Проектът е включен в Инвестиционната програма за 2025 г. и има за основна цел решаването на дългогодишния проблем с водния режим. Чрез подмяната на водопроводната мрежа ще бъде осигурено постоянно и надеждно водоподаване за всички жители на селото.

Към момента са изпълнени около 800 метра от общата дължина на трасето, което е близо 3 километра.

Работите ще продължат съгласно определения график.







