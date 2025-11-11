ЗАРЕЖДАНЕ...
Започна изпълнението на проект за цялостната реконструкция на 11 улици в град Сандански!
©
На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, народни представители, областният управител на Благоевград, общински съветници, граждани и представители на Българската православна църква, които отслужиха тържествен водосвет за успешно начало на мащабния проект.
Проектът обхваща улиците: "Марица“, "Воден“, "Христо Смирненски“, "Петър Сарафов“, "Княз Борис I“, "Васил Левски“, "Св. св. Кирил и Методий“, "Стою Хаджиев“, "Св. св. Козма и Дамян“, "Ангел Столинчев“ и "Алея на дипломата“, с обща дължина близо 4 900 метра.
Предвижда се:
Подмяна на улични канализационни клонове с дължина около 3 357 метра;
Изграждане на нова водопроводна мрежа – 5 171 метра;
Изграждане на два дъждопреливника в районите на "Алея на дипломата“ и градския пазар;
Подмяна на асфалтовата настилка с дължина 3 493 метра;
Обновяване на тротоарни площи;
Подмяна на улично осветление и озеленяване чрез засаждане на нови дървета, което ще допринесе за по-приятна и екологична градска среда.
Общата стойност на инвестицията е 13,5 милиона лева без ДДС, а изпълнител на строително-монтажните дейности е "Път – ГМ“ ДЗЗД.
Кметът - Атанас Стоянов подчерта, че проектът е част от дългосрочната визия на община Сандански за модерна, подредена и устойчива градска среда: "С днешната първа копка поставяме началото на един проект, който ще реши дългогодишни проблеми и ще осигури по-добри условия за живот на хората“, каза кметът.
От своя страна министър Иван Иванов поздрави общината за активната работа и подчерта значението на подобни проекти за развитието на регионите.
Събитието завърши с традиционния обичай за здраве – хляб и сол, а с първата символична копка бе поставено началото на нов етап в развитието на Сандански.
Още от категорията
/
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.