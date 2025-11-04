ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Започна изграждането на покрит пазар в Кюстендил
Новият пазар ще бъде с размери 35 на 15 метра и ще представлява метална конструкция с осем оси през 5 метра по дължина и три оси през 7,4 метра по късата страна. Покривът е проектиран като двускатен на две нива, така че да позволява естествената светлина да прониква в пространството, създавайки по-светла и комфортна работна среда.
Дизайнът на съоръжението е съобразен със заобикалящата го градска среда. Пространството вътре ще бъде организирано с големи и малки самостоятелни щандове за търговия. Предвидени са 21 големи щанда с площ от 11,20 кв. м и 22 малки щанда с площ от 6,20 кв. м, всеки от които ще разполага със зона за отдих и обслужване. Ще има възможност за добавяне на нови щандове според нуждите на пазара.
Между щандовете ще бъдат оформени две пешеходни алеи с ширина по 2 метра, по които посетителите ще могат свободно да преминават. Общата площ на покрития пазар ще бъде 498 кв. м.
В непосредствена близост до сградата ще бъдат изградени чешма и места за отдих. Финансирането на проекта се осигурява от Община Кюстендил чрез нейните капиталови разходи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: