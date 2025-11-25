ЗАРЕЖДАНЕ...
Запалват коледните светлини в Сандански на 5 декември
Събитието започва в 18:00 часа и ще даде официален старт на коледните тържества. Организаторите обещават топла, празнична обстановка и споделени моменти, които да поставят началото на най-светлите дни от годината.
Тържеството е отворено за всички, които желаят да отбележат началото на празничния сезон с усмивка и добро настроение.
