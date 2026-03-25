В Кюстендил ще се проведе Празник на хляба и меда в Центъра на занаятите, предаде. Инициативата е посветена на Благовещение – символ на новото начало и събуждането на живота.В рамките на деня, от 11.00 до 17.00 часа, ще бъде организирана изложба-базар. Посетителите ще имат възможност да разгледат, дегустират и закупят ръчно приготвени тестени изделия, сладки изкушения и разнообразни пчелни продукти, създадени от местни занаятчии.Инициативата има за цел не само да отбележи празника, но и да насърчи интереса към традиционните занаяти и местното производство.