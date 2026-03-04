На 5 март ще бъде открита изложба-базар под надслов "Минало, настояще, бъдеще“, посветена на Международния ден на жената, предаде. В часовете от 11.00 до 17.00 посетителите ще имат възможност да разгледат и закупят изделия с ръчна везба и бродерия, както и плетива на една кука, изработени от майсторите Еленка Боянова и Катя Хаджийска.Майстор Катя Хаджийска създава в своето ателие мъжки и дамски фолклорни костюми по автентични модели от Кюстендилската и Софийската фолклорни области, като съчетава традиционни техники с внимание към детайла. Еленка Боянова е майстор на народни художествени занаяти, който активно съхранява и популяризира българските традиции чрез творчеството си. Тя е майстор-приложник, специализиран в изработката на национални кукли, автентични носии и кукерски маски.Изложбата-базар ще даде възможност на жителите и гостите на Кюстендил да се докоснат до живата традиция и да изберат ръчно изработени подаръци за празника.