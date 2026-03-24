По повод Седмицата на гората се организира инициатива по залесяване край Сапарева баня, предаде. Вниманието е насочена към пътя към Ресиловски манастир "Покров на Пресвета Богородица“.Събитието ще се състои на 8 април от 9.30 часа, като сборният пункт е на паркинга пред манастира. Предвижда се засаждането на 60 фиданки от явор и конски кестен в имот – общинска собственост на Сапарева баня.Всеки доброволец ще има възможност лично да засади дръвче и да стане част от каузата за по-зелена среда. Организаторите препоръчват участниците да бъдат с подходящи обувки и, при възможност, да носят инструменти като лопати или мотики.Седмицата на гората е традиционна национална инициатива в България, посветена на опазването и възстановяването на горските ресурси. Тя се провежда ежегодно през пролетта и обединява институции, лесовъди и доброволци около идеята за устойчиво управление на горите и грижа за природата.Организаторите отправят апел към всички граждани да се включат в инициативата и заедно да допринесат за по-чист, по-зелен и по-красив свят за бъдещите поколения.