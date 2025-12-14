"Заедно в борбата с огнената стихия“ беше каузата на тазгодишния коледен благотворителен бал на Ротари клуб – Петрич. Целта е закупуване на специализирано противопожарно оборудване.За втора година ротарианците помагат и приобщават други в тази кампания.Със събраните средства от миналата година беше дарено модерно оборудване към закупения от Община Петрич втори специализиран автомобил на Аварийното звено за реакция при бедствия и аварии. Тази година каузата продължава да бъде важна.Кметът Димитър Бръчков благодари за партньорството и подкрепата на Ротари клуб – Петрич в изпълнението на възлови съвместни проекти в различни области – здравеопазване, образование, пожарна безопасност, градска среда."Трябва да реагираме на климатичните проблеми заедно и подготвени. Да защитим хората, природата, домовете. Изключително навременно беше дареното от Ротари оборудване на Аварийното ни звено. И сега продължаваме“, подчерта кметът Димитър Бръчков.През лятото и на тази година Аварийното звено към Община Петрич извършваше ефективни намеси на терен при възникване на пожари, помогна се при гасенето на мащабни такива и в съседните общини.