"Заедно в борбата с огнената стихия" беше мотото на благотворителен бал в Петрич
За втора година ротарианците помагат и приобщават други в тази кампания.
Със събраните средства от миналата година беше дарено модерно оборудване към закупения от Община Петрич втори специализиран автомобил на Аварийното звено за реакция при бедствия и аварии. Тази година каузата продължава да бъде важна.
Кметът Димитър Бръчков благодари за партньорството и подкрепата на Ротари клуб – Петрич в изпълнението на възлови съвместни проекти в различни области – здравеопазване, образование, пожарна безопасност, градска среда.
"Трябва да реагираме на климатичните проблеми заедно и подготвени. Да защитим хората, природата, домовете. Изключително навременно беше дареното от Ротари оборудване на Аварийното ни звено. И сега продължаваме“, подчерта кметът Димитър Бръчков.
През лятото и на тази година Аварийното звено към Община Петрич извършваше ефективни намеси на терен при възникване на пожари, помогна се при гасенето на мащабни такива и в съседните общини.
