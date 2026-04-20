Няколко случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и притежание на дрога, са установени от полицията в Кюстендилска област, съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

Бобовдолски полицаи са спрели за проверка на пътя Бобов дол – Дупница 20-годишен водач на лек автомобил "Рено“, който е управлявал след употреба на наркотично вещество. Тестът е извършен с техническо средство. При последвалата проверка в автомобила е открита и опаковка канабис. Водачът е задържан с полицейска заповед, а по случая е образувано бързо полицейско производство в РУ Бобов дол. Уведомена е прокуратурата.

Бързо полицейско производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство е образувано и в РУ Дупница. В село Сапарево е установен 40-годишен мъж, управлявал нерегистриран мотоциклет. За случая също е уведомена прокуратурата.

Снощи в село Овчарци е установена 36-годишна жена, управлявала лек автомобил "Рено“ след употреба на алкохол. Техническото средство е отчело 2.31 промила алкохол в издишания въздух. Водачката е задържана с полицейска заповед, като по случая е образувано бързо полицейско производство в РУ Дупница. Уведомена е прокуратурата.

Кюстендилски полицаи са задържали и 36-годишен мъж за притежание на наркотично вещество. Проверката е извършена на ул. "Николичевски път“, където у него е открита опаковка със суха листна маса, реагирала на канабис при полеви наркотест. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.