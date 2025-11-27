ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържане под стража за мъж, обвинен в крупна кражба в Кюстендил
© Фокус
Според обвинението мъжът е проникнал в жилище в Кюстендил и е отнел:
98 000 лв., 2 300 евро, 650 долара, сребърен мъжки пръстен и мъжки часовник.
Деянието е извършено чрез използване на техническо средство и в съучастие с неустановено лице. Стойността на отнетото имущество е в крупни размери, а случаят не се определя като маловажен. Обвиняемият е осъждан и преди за кражба и не е реабилитиран.
Съдът приема, че към този етап от досъдебното производство е събрана достатъчна доказателствена съвкупност, която позволява да се направи обосновано предположение за авторството на деянието.
Отбелязва се, че престъплението е тежко по смисъла на Наказателния кодекс, а предходното осъждане и повторността на деянието сочат на повишена обществена опасност както на случая, така и на дееца. Според мотивите на съдия Преслава Дякова съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, ако остане на свобода.
Определението на Районния съд подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.