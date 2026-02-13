ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха в Кюстендил мъж, издирван за убийство
Той е осъден в Република Северна Македония за извършено убийство и е с двойно гражданство – северномакедонско и българско. Предприети са последващи действия съгласно международните процедури.
По-рано през деня кюстендилски криминалисти са установили и трима мъже, обявени за местно издирване. Единият, на 51 години, е подсъдим по наказателно дело от общ характер в Районен съд – Кюстендил и е с наложена мярка "задържане“. Другите двама са с категория "принудително довеждане“ в качеството им на свидетели по образувани досъдебни производства.
