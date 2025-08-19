Задържаха под стража провинил се сериозно кюстендилец

© Фокус Архив Районен съд Кюстендил определи мярка за неотклонение "Задържане под стража“, по отношение на обвиняем за 2 престъпления, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Кюстендил. Едното престъпление е противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство, а второто - причиняване на средна телесна повреда, изразяваща се в прободни рани в областта на гърдите.



Съдът, под председателството на съдия Михаела Атанасова уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение.



59-годишният кюстендилец е привлечен като обвиняем за това, че на 16 август, противозаконно е проникнал в чуждо МПС – лек автомобил, паркиран на ул. "Цар Освободител“, без съгласието на собственика – престъпление по чл. 346б от НК.



Мъжът е привлечен като обвиняем и за това, че на 17 август, чрез нанасяне на удари с нож в областта на гърдите, е причинил средна телесна повреда на друг кюстендилец, изразяваща се в прободни рани в областта на гърдите, които са причинили разстройство на здравето, временно опасно за живота – престъпление по чл. 129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.



Показанията на свидетелите и по двете производства, касаещи двете престъпления, за които обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност, са логични и вътрешно непротиворечиви, същите се допълват, а съотнесени и към останалия доказателствен материал, създават обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към извършване на инкриминираните деяния.



Налице е реална опасност от укриване, предвид извънпроцесуалното поведение на обвиняемия по извършения на 16 август опит да напусне местопроизшествието, оказвайки съпротива на задържалите го и пострадали от деянието, а и касателно престъплението по чл. 129, ал.1 от НК, във връзка с извършването на което е установен впоследствие след провеждане на оперативно - издирвателни мероприятия.



Макар и да е наличен адрес на обвиняемия, в допълнение на горното, няма данни същият да е ангажиран по трудово правоотношение. Налице е и реална опасност от извършване на престъпление. Тя се извлича от съдебното минало на обвиняемия. Видно от приложената справка за съдимост той е многократно осъждан.



Едното от инкриминираните деяния е тежко по смисъла на закона, а и това, че двете престъпления са извършени в условията на разнородна реална съвкупност, показва засягане на различни по вид обществени отношения и на собствено основание повишава степента на обществена опасност на деянията и на дееца, се казва в мотивите на съдия Михаела Атанасова.



Определението на Районен съд Кюстендил, с което по отношение на В. К. е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“, подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест, пред Окръжен съд Кюстендил.