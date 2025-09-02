Новини
Задържаха обирджиите на бижутериен магазин в Дупница
Автор: Венцислав Илчев 12:50
© Фокус
Архив
Извършители на кражба от бижутериен магазин в град Дупница са установени и задържани, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, в качеството на обвиняеми са привлечени 18-годишният И.Б. и 16-годишният Ж.Б. по досъдебно производство за извършена кражба от бижутериен магазин в град Дупница.

Спрямо двамата са събрани достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление. До разкриването на извършителите на деянието се е стигнало в резултат на проведени специализирани оперативно-издирвателни действия на криминалисти от Районно управление на МВР гр. Дупница.

Установено е, че около 18,00 часа на 26.08.2025 г. от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия на ул. "Николаевска“ в града били отнети златни накити от маскирани лица. За извършване на деянието крадците използвали скутер без регистрационни табели, като при пристигането си пред търговския обект задействали устройства, отделящи дим. Незабавно след отнемането на подложка със златни синджири напуснали местопрестъплението.

Обвиняемите И.Б. и Ж.Б. са от гр. Дупница. Понастоящем те са задържани с постановление на прокурор за срок до 72 часа. Отнетите от тях накити са иззети заедно с част от екипировката и са приобщени към делото като веществени доказателства.

Общата стойност на предмета на престъплението – 22 броя златни синджири, с тегло 65,53 грама, 14 карата, проба 585, възлиза на е 11 140,10 лева. Предстои утре, 03.09.2025 г., прокуратурата да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях.






