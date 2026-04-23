Задържаха 19-годишен младеж от Сандански да шофира под влиянието на наркотици, съобщи ОДМВР - Благоевград.

Вчера, в следобедните часове, на бул. "Европа“ в гр. Сандански е спрян лек автомобил, управляван от младия мъж. При извършената проверка, на водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на наркотично вещество, която е отчела положителен резултат, а в джоб на дрехата му са открити полиетиленови топчета, съдържащи общо около 19,15 грама кокаин.

Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.