Задържаха над 240 000 къса цигари на МП "Златарево"
На 10.11.2025 г. на входящо трасе на пункта пристига влекач с полуремарке без натоварена стока, управляван от гражданин на Сърбия с инициали А.П.
Моторното превозното средство е било селектирано за проверка, като по време на извършения щателен контрол митническите служители откриват под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока на 3 различни търговски марки е 12 210 кутии или 244 200 къса.
Водачът А.П. е привлечен от Окръжната прокуратура - Благоевград в качеството на обвиняем за пренасяне от Република Северна Македония в Република България на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците. Цигарите са отнети в полза на държавата и предстои да бъдат унищожени. На водача е наложено наказание от 2 г. и 11 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от 5 г.
