Сигнал за убитос огнестрелно оръжие е постъпил в Районното управление на МВР в Дупница от представител на неправителствена организация, съобщиха от пресцентъра на. Малко по-късно е подаден и втори сигнал от жител на село Овчарци, според който мъж упражнява насилие над домашно куче и съществува опасност да го убие.По случая са предприети незабавни действия за изясняване на фактите и обстоятелствата. При пристигането на полицейски екип и дежурна оперативна група в имота на собственика е установено кучето, което е било без видими наранявания.Собственикът – 80-годишен местен жител, е заявил, че се грижи за животното, но напоследък то проявявало агресия, лаело по хората и излизало на улицата. По думите му се е притеснявал да не нарани дете. Той посочил, че по-рано е завел кучето на ветеринарен лекар, който е предписал упойващ медикамент. След като го приложил, мъжът не успял да върже животното, тъй като било агресивно и го ухапало, поради което се наложило да потърси медицинска помощ.По тази причина той не е могъл да носи кучето, а го е дърпал. Мъжът е предал доброволно законно притежавания си газов пистолет, като е установено, че не притежава ловно оръжие. Задържан е с полицейска заповед.При извършения ветеринарен преглед е установено, че кучето е в добро състояние – без следи от наранявания, на крака е и се храни.По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, уведомена е прокуратурата.