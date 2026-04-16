Около 11 ловни патрона, за които не са предоставени необходимите документи за притежание и съхранение, са открити в къща на 27-годишен мъж от Якоруда. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.

Проверката е извършена около 08:00 часа на 15 април, уточняват от полицията. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.