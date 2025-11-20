ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха младеж, изнудвал възрастен мъж от Бобов дол
Пострадалият мъж е съобщил, че двама младежи – на 20 и 17 години – го принуждавали и заплашвали, за да им даде парична сума от 200 лева.
Пълнолетният извършител е задържан с полицейска заповед. Двамата младежи са известни на полицията и с други противозаконни деяния. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
