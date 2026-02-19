В Дупница е задържан извършителят нанад 2 млади жени в парк "Рила“ в града на 15 февруари призори, съобщиха от пресцентъра на. При нападението едната жена е наранена с нож в областта на корема, отнети са им 230 евро.След подаването на сигнала в полицията са предприети незабавни издирвателни действия, пострадалата – 26-годишна жена от Дупница, е закарана за лечение в столична болница, където й е направена операция, все още е в болничното заведение. Проведени са множество процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия от служители на РУ Дупница, ОДМВР – Кюстендил, и психолог от Института по психология към МВР под надзора на прокурор от РП Кюстендил – ТО Дупница, в последствие от прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил, където досъдебното производство е изпратено по компетентност.След задържането на 44-годишния мъж , който е известен на полицията и с други противозаконни деяния и е осъждан, вчера са проведени процесуални действия в дома му в с. Бистрица. Там са открити и иззети оръжието/ножа/ и дрехите, с които е бил облечен по време на нападението.Работата по образуваното досъдебно производство в РУ Дупница продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил, лицето е задържано за 72 ч. Предстои ОП - Кюстендил да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Лицето е привлечено в качеството му на обвиняем.