Задържаха двама младежи с марихуана в Благоевградско
По време на проверката в непосредствена близост до лицата полицейските служители открили гриндер със суха тревиста маса. След направен полеви тест, същата е реагирала положително на марихуана с тегло около 1,3 грама. Лицата са задържани за 24 часа със заповед.
За случая е уведомена компетентната прокуратура.
