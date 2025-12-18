През вчерашния ден в района на ул. "Тодор Кондев“ в Разлог са проверени двама 18-годишни младежи от същия град и 19-годишен от село Баня, съобщи ОДМВР - Благоевград.По време на проверката в непосредствена близост до лицата полицейските служители открили гриндер със суха тревиста маса. След направен полеви тест, същата е реагирала положително на марихуана с тегло около 1,3 грама. Лицата са задържани за 24 часа със заповед.За случая е уведомена компетентната прокуратура.