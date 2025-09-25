ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задържаха дупничанин за палеж на апартамент
4 часа по-късно е постъпил сигнал за пожар в същото жилище, унищожени са техника, обзавеждане и дограма. Няма пострадали хора. Установено е, че двата пожара са причинени от собственика на жилището.
Той е задържан с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Виж още:
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
