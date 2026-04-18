При поредица от полицейски действия в Кюстендилска област са установени случаи на незаконно притежание на оръжие и причинени телесни повреди, съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

В махала на село Тишаново, община Невестино, кюстендилски полицаи са извършили процесуално-следствени действия в имот на 78-годишен мъж след получена информация за незаконно оръжие. В хода на проверката са открити и иззети 6 пушки, 2 пистолета и 350 патрона от различен калибър. Мъжът е задържан с полицейска заповед, а по случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил. Уведомена е прокуратурата.

В РУ Дупница е постъпил сигнал за нанесена лека телесна повреда на 76-годишен мъж на улица "Княз Борис“ в града. При предприетите незабавни действия служителите на реда са установили извършителите – двама мъже от София, на 39 и 35 години. Те са задържани с полицейска заповед, като по случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.

Дупнишки полицаи са задържали 52-годишен мъж за причиняване на лека телесна повреда на негова позната в центъра на град Бобошево. По данни на полицията деянието е извършено по хулигански подбуди. По случая е образувано бързо полицейско производство, уведомена е прокуратурата.

В РУ Бобов дол е образувано досъдебно производство за случай на домашно насилие. 54-годишен мъж е причинил лека телесна повреда на съпругата си и на сина си в дома им в село Големо село. Извършителят е задържан с полицейска заповед, а прокуратурата е уведомена.