Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
25-годишният мъж от село Крупник е задържан със заповед за задържане до 24 часа, заради вандалската проява в Симитли

Припомняме, че около 08:40 часа на 25.01.2026 г. в 02 РУ-Благоевград е съобщено, че в град Симитли са увредени спирки на градския транспорт и две букви от бетон, които са част от надпис с името на града. 

В резултат на проведените незабавни действия, от полицейските служители е установен въпросният извършител. 

За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.