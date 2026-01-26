вандалската проява в Симитли.
Припомняме, че около 08:40 часа на 25.01.2026 г. в 02 РУ-Благоевград е съобщено, че в град Симитли са увредени спирки на градския транспорт и две букви от бетон, които са част от надпис с името на града.
В резултат на проведените незабавни действия, от полицейските служители е установен въпросният извършител.
За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.
