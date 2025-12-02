Сподели close
24-годишен мъж от Банско е задържан за обира на бензиностанция в курортния град, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.

По данни от полицията след проведени незабавни действия от работещите по случая полицейски служители на РУ-Банско е установено, че извършител на деянието е 24-годишния мъж от град Банско.

Той е арестуван със заповед за задържане до 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на РП-Благоевград.

Припомняме, че около 00:48 часа мъжът е заплашил с пистолет служителка на бензиностанция в град Банско и е отнел неголяма парична сума.