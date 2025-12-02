ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха 24-годишен мъж за обира на бензиностанция в Банско
По данни от полицията след проведени незабавни действия от работещите по случая полицейски служители на РУ-Банско е установено, че извършител на деянието е 24-годишния мъж от град Банско.
Той е арестуван със заповед за задържане до 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на РП-Благоевград.
Припомняме, че около 00:48 часа мъжът е заплашил с пистолет служителка на бензиностанция в град Банско и е отнел неголяма парична сума.
