|Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
Събитието включва четири основни дистанции – 160, 68, 38 и 25 километра, преминаващи през живописните и сурови маршрути на Пирин планина. Тази година, организаторите и Община Банско предлагат ново, вълнуващо преживяване, насочено към широката публика – двукилометрово състезание из улиците на града.
Новото градско трасе – за всички, които искат да бъдат част от състезанието.
За първи път в програмата на Пирин Ултра ще бъде включено специално градско трасе с дължина 2 км, което ще даде възможност на всеки желаещ – независимо от възраст или опит – да се докосне до атмосферата на това голямо спортно събитие. Маршрутът ще премине през сърцето на Банско и ще предложи спортно предизвикателство, празник на емоциите, съпричастността и духа на града.
Стартът ще бъде даден на 13 септември (събота) в 11:00 ч., от площад "Никола Вапцаров“.
Регистрацията е безплатна и ще се извършва на място в деня на събитието – от 09:00 до 10:45 ч.
Банско отново ще събере всички жители, гости на града, както и спортни клубове и организации, които ще се включат в това ново бягане – като участници, зрители или доброволци.
