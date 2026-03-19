Временна забрана за използването на дронове ще бъде въведена за празника на Кюстендил, предаде. Ограничението се налага със заповед на кмета на общината и ще важи на 21 март, когато се отбелязва Кюстендилска пролет.Забраната ще бъде в сила в часовете от 10:00 до 14:00 часа и ще обхваща цялата територия на града.Мярката има за цел да гарантира обществения ред и сигурността на гражданите.Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Кюстендил. За изпълнението ѝ са уведомени Областната дирекция на МВР и Районното управление в града.