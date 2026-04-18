Временна забрана за продажба на алкохол в общините Дупница и Кочериново влиза в сила тази вечер.

От Община Дупница уточниха, че ограничението се въвежда със заповед на кмета във връзка с предстоящите парламентарни избори в неделя, съобщиха за ФОКУС.

Забраната влиза в сила от 20.00 часа днес /18 април/ и ще продължи до 08.00 часа на 20 април. Тя обхваща продажбата, сервирането и консумацията на алкохол и спиртни напитки в магазини, заведения за обществено хранене и развлечение, както и на други обществени места.

Изключение се допуска единствено за заведения, в които се провеждат семейни обреди и ритуали, както и за търговията на едро със спиртни напитки.

На територията на община Кочериново забраната ще бъде в сила до 22.00 часа на 19 април.