|За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) проучва там две съседни помещения, едното с подова мозайка – показваме и нея, защото потвърждава хипотезата за обществена сграда. На това място по-рано беше открита и красивата червена гема с изображение на Дионис.
"Още сме в начален етап на проучването, няма как да сме сигурни за предназначението на сградата – коментира проф. Вагалински. - Но заради хидрофобната мазилка на места и глинената водопроводна тръба в близост сега съм склонен да предположа, че става дума за баня. Не сме готови и с датировката, мога да кажа само, че според формата си бронзовата лампа е от края на III – началото на V век. Без украса е, но пак е от най-скъпите, за пръв път откриваме такава от началото на разкопките в Хераклея Синтика. Колкото и да са красиви глинените лампи, за разлика от металните те са чупливи и затова – по-евтини."
