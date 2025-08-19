ЗАРЕЖДАНЕ...
За облекчаване на трафика се променя движението по пътен възел "Даскалово" на АМ "Струма"
В петте дни пътуващите по АМ "Струма“ от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово“ към дясната лента на път I-6 Перник - Кюстендил. Трафикът от София по път I-1 Владая - Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово“ към лявата лента на път I-6 Перник - Кюстендил.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост, без да предприемат рискови маневри и изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.
