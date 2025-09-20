© Фокус виж галерията За поредна година Кюстендил се включи в националната кампания за почистване, предаде репортер на "Фокус“. В резултат на съвместните усилия на доброволците, служители от администрациите, общински съветници, читалища, младежи, бяха събрани 5600 кг отпадъци, разпределени в 23 биг-бега и 194 чувала, като в акцията активно се включиха 120 души.



Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заедно със служители на администрацията, се включиха в събирането на рециклируем отпадък в района на бившия мотел "Сайма“ и на втората определена локация – язовир "Дренов дол“.



"Проблемът с отпадъците може да бъде решен с въвеждането на депозитната система. Когато върнеш един пластмасов продукт, получаваш неговата стойност, заплатена преди това като еко такса. Изключително важно е това да се направи по-бързо“, каза инж. Атанасов. Той апелира всички да изхвърлят отпадъците в съдовете за разделно събиране.



Кампанията през 2025 г. надгражда постигнатото до момента с нови идеи и информационна ангажираност. Специален акцент в това издание е поставен върху устойчивото потребление и управлението на текстилни отпадъци – проблем, който заема все по-важно място в глобалния екологичен дневен ред.



Служителите на Областна администрация - Кюстендил също се включиха активно в кампанията. С областния управител инж. Методи Чимев и неговия заместник Георги Джоглев те почистваха района около язовир "Дренов дол“.



Че грижата за околната среда е обща кауза показаха майките от Областна управа, които бяха довели своите деца, за да почистят заедно района. "С обща ангажираност и пример към подрастващите, можем да постигнем по-добър ефект и да вдъхновим повече млади хора да бъдат активни", коментираха родителите.



Инж. Методи Чимев отправи призив да се грижим и да опазваме природата така, както се грижим за собствения си дом, защото природата е нашият по-голям общ дом. “Само с отговорно отношение и общи усилия ще допринесем за по-чиста и по-красива България", каза областният управител.



В 14-тото издание на кампанията се включиха стотици доброволци, както и кметските екипи на общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Рила, Бобов дол и Бобошево.



