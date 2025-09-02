Новини
За бити и издирвани съобщават от полицията в Кюстендил
В Районно управление - Дупница са образувани 2 досъдебно производства за нанасяне на телесна повреда, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. 16-годишно момче е с комоцио след нанесен му удар в главата от негов по-голям братовчед в дупнишкия квартал "Каваклия“.

12-годишно момче от с. Ресилово е настанено в столична болница след нанесени му удари в областта на главата от друго момче от селото. Случаите са докладвани на Районна прокуратура - Кюстендил.

Кюстендилски криминалисти са установили трима души, обявени за издирване – непълнолетно момиче, напуснало социален дом в Дупница, е установено на адрес в кюстендилския квартал "Изток“, предадено е в добро здравословно състояние на институцията.

Мъжете – на 45 и 43 години, обявени за местно издирване с категория "свидетел по досъдебно производство“ и наложена мярка "принудително довеждане са установени  - единият на адрес в кв. "Изток“, другият в района на Животинския пазар край Кюстендил.

Дупнишки полицаи са задържали извършителите на кражба от златарски магазин в Дупница. Деянието бе заявено в Районно управление - Дупница на 26 август минути след извършената кражба на златни накити. Млад маскиран мъж бе отнел от витрина подложка със златни синджирчета, той е слязъл от мотор - без регистрационни табели, водачът на мотора също е бил маскиран, съобщават потърпевшите. За да се създаде смут младите мъже пуснали няколко димки на тротоара пред входа на магазина. Заминали с откраднатото. По данни на собственика на магазина щетата е за 17000 лв.

При проведените специализирани оперативно издирвателни действия криминалистите установили, че двамата млади мъже са дупничани - единият е непълнолетен/16 г./, другият е 19-годишен. Задържани са с полицейска заповед. Иззети са откраднатите накити от тях, част от екипировката, приобщени са към делото като веществени доказателства. Работата по случая, в рамките на образуваното досъдебно производство, продължава РУ Дупница под надзора на РП Кюстендил.

Задържаните младежи са привлечени в качеството им на обвиняеми  за извършена кражба на златни накити в съучастие, предстои прокуратурата да им поиска постоянна мярка за неотклонение.






