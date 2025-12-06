Жителите и гостите на Кюстендил вече имат възможност да се сдобият с уникални сувенирни монети, предаде. Инициативата е на Община Кюстендил, която, в стремежа си да популяризира богатото културно-историческо наследство на региона и да го направи достъпно и въздействащо за туристите, постави две модерни машини за сувенирни монети.Устройствата са разположени на два ключови обекта — в сградата на Регионалния исторически музей и в Туристическия информационен център на площад "Велбъжд“. Именно тези места събират най-много посетители и дават възможност на всеки гост да се докосне до частица от античната история на древната Пауталия.Машините предлагат две уникални сувенирни монети с висока историческа стойност. Първата монета, сечена в Пауталия при император Каракала, е възпроизведена по образец на реална антична монета – символ на богатата нумизматична традиция на древния град.Втората монета е с изображение на уникалния жречески печат, открит в Пауталия – рядък артефакт и свидетелство за духовния живот в античността.Малко градове в България могат да се похвалят с факта, че на тяхна територия са се секли монети още в дълбока древност. Кюстендил е един от тях. В периода на Римската империя древният град Пауталия е бил значим култов, административен и балнеологичен център. Благодарение на минералните извори, търговията и стратегическото си местоположение, градът получава правото да сече собствени монети.Монетарницата на Пауталия работи активно от II до III век, а изсечените тогава монети днес са известни и ценени сред нумизматите по целия свят. Те разкриват културата, статута и икономическото значение на града в римската провинция. На територията на Кюстендил е открит и изключително ценен жречески печат, свързан с култовата и обществената организация на античния град.Той свидетелства за високата степен на религиозно и културно развитие на Пауталия и подчертава ролята ѝ като духовен център през римската епоха.Важно е да се подчертае, че оригиналната антична монета от времето на Каракала и уникалният жречески печат се пазят и могат да бъдат видени в експозиционните зали на Регионалния исторически музей – Кюстендил. Сувенирните версии, предлагани от машините, са изработени по техни реални образци, което прави преживяването още по-истинско и значимо.