За 31-ви път избират "Цар на виното" в Сандански
По традиция община Сандански организира Конкурс за най-добро младо вино, в който могат да вземат участие всички винопроизводители от региона.
Те трябва да предоставят 1, 5 л. вино с информация за сорта, населеното място и местността на лозовия масив.
Виното ще се приема в Туристически информационен център /до ГУМ/ от 09.12.2025 г. до 25.12.2025 г.
В празничния ден –26.12.2025 г. качествата на божествената напитка ще бъдат оценени от специалисти – енолози. Те ще определят кой ще бъде тазгодишният носител на титлата "Цар на виното".
Празникът на виното ще бъде обогатен и с празнична програма с македонски ритми.
