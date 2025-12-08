Празник на младото червено вино ще се проведе в Сандански. Събитието ще се състои на 26.12.2025 г. от 11:00 ч. на площад "България".По традиция община Сандански организира Конкурс за най-добро младо вино, в който могат да вземат участие всички винопроизводители от региона.Те трябва да предоставят 1, 5 л. вино с информация за сорта, населеното място и местността на лозовия масив.Виното ще се приема в Туристически информационен център /до ГУМ/ от 09.12.2025 г. до 25.12.2025 г.В празничния ден –26.12.2025 г. качествата на божествената напитка ще бъдат оценени от специалисти – енолози. Те ще определят кой ще бъде тазгодишният носител на титлата "Цар на виното".Празникът на виното ще бъде обогатен и с празнична програма с македонски ритми.