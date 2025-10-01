ЗАРЕЖДАНЕ...
|Юбилейна изложба за Асен Динев в Кюстендил
След завършване на Академията известно време работи като учител, след което е назначен като художник-проектант в отдел "Художествена украса" при СП "Комунални услуги". През 1969 година започва работа в Регионалния исторически музей в родния си град.
Творчеството на художника представлява богата смесица от художествени решения. Години наред работи в областта на графичния дизайн, майстор е на шрифтовете, а също така изразява себе си и чрез портрети, пейзажи и натюрморт.
Работата в музея, и по-конкретно – контактът с етнографията, му посочва и нови хоризонти, като водещ за него е декоративният характер на народното изкуство, чистотата и съзвучието на багрите в него. Като всеки буден и постоянно търсещ творец в последните години все повече се ориентира към абстрактни композиции.
Негови картини са участвали в национални и в регионални изложби. Творби на Асен Динев всяка година са част и от традиционната зонална изложба "Струма". Някои от работите му са откупени за чужди колекции в различни страни.
