Юбилейна изложба за Асен Динев в Кюстендил

© Фокус Архив Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ ще представи изложба с творби на Асен Динев, предаде "Фокус“. Поводът е 90 години от рождението на художника. Асен Динев е роден на 16 май 1935 година в град Кюстендил. Завършва Художествената академия през 1964 година, специалност "Декоративно-монументална живопис" при проф. Георги Богданов.



След завършване на Академията известно време работи като учител, след което е назначен като художник-проектант в отдел "Художествена украса" при СП "Комунални услуги". През 1969 година започва работа в Регионалния исторически музей в родния си град.



Творчеството на художника представлява богата смесица от художествени решения. Години наред работи в областта на графичния дизайн, майстор е на шрифтовете, а също така изразява себе си и чрез портрети, пейзажи и натюрморт.



Работата в музея, и по-конкретно – контактът с етнографията, му посочва и нови хоризонти, като водещ за него е декоративният характер на народното изкуство, чистотата и съзвучието на багрите в него. Като всеки буден и постоянно търсещ творец в последните години все повече се ориентира към абстрактни композиции.



Негови картини са участвали в национални и в регионални изложби. Творби на Асен Динев всяка година са част и от традиционната зонална изложба "Струма". Някои от работите му са откупени за чужди колекции в различни страни.